Minder overslag in Zeeuwse havens door zwakkere economie

De havens van Vlissingen, Terneuzen en Gent hebben vorig jaar hun overslag aanzienlijk zien dalen. Volgens de overkoepelende organisatie North Sea Port hadden de dalende wereldwijde vraag, stijgende energieprijzen en geopolitieke spanningen in Europa en het Midden-Oosten gedurende het hele jaar een negatieve impact op de goederenoverslag.

De havens van North Sea Port boekten in 2023 een goederenoverslag van 65,9 miljoen ton. Dat is een daling van 11 procent ten opzichte van 2022. Het jaar 2022 was echter het beste jaar ooit voor North Sea Port. Dat kwam mede door de aanleg van extra voorraden vanwege de uitzonderlijke geopolitieke en economische omstandigheden zoals de Russische invasie in Oekraïne en de energiecrisis. Dat de goederenoverslag in 2023 zou dalen, komt volgens North Sea Port dan ook niet als een verrassing.

Uitgesplitst naar goederensoorten bleef de overslag van voedingsproducten, producten van de metaalindustrie, voertuigen en machines vrijwel ongewijzigd. Bij de vaste brandstoffen, waaronder steenkool, chemische producten, landbouwproducten, ruwe mineralen/bouwmaterialen, petroleumproducten en meststoffen was sprake van een daling.

Net zoals in 2022 waren de Verenigde Staten de belangrijkste handelspartners van North Sea Port. Groot-Brittannië nam de tweede plaats in en Brazilië de derde plek. Als gevolg van de EU-sancties nam de handel met Rusland verder af. Het land zakte van de tweede naar de zesde plaats. In 2022 was de handel met Oekraïne al gehalveerd, in 2023 gebeurde dat nog eens.