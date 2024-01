Moederbedrijf Thuisbezorgd.nl herstelt iets op Damrak na koersval

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway stond dinsdag bij de stijgers op de beurs in Amsterdam na de stevige koersval een dag eerder. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl komt woensdag met een handelsupdate over het afgelopen kwartaal naar buiten. Air France-KLM ging juist omlaag. De luchtvaartcombinatie en de Franse logistieke dienstverlener CMA CGM beëindigen hun luchtvrachtovereenkomst die de twee bedrijven twee jaar geleden hadden gesloten.

Just Eat Takeaway behoorde tot de koplopers in de MidKap met een winst van 1,2 procent. Een dag eerder dook het aandeel nog ruim 8 procent in het rood door een verkoopadvies van de Franse zakenbank BNP Paribas Exane. In de update zal Just Eat Takeaway onder meer informatie melden over de hoeveelheid bestellingen voor maaltijden.

Air France-KLM sloot de rij bij de middelgrote fondsen op het Damrak met een min van 2,6 procent. Door “strakke regelgeving” in belangrijke markten kan de samenwerking met CMA CGM die in april vorig jaar inging volgens Air France-KLM niet goed functioneren. De samenwerking stopt op 31 maart.

De maatschappij laat wel weten dat de twee bedrijven willen blijven samenwerken en in gesprek zijn over een nieuwe relatie waarbij ze onafhankelijk van elkaar opereren. Als onderdeel van de oude samenwerkingsdeal nam CMA CGM een flink belang in Air France-KLM. CMA CGM mag dat belang nu vanaf 28 februari 2025 verkopen.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,1 procent lager op 778,54 punten. De MidKap daalde 0,5 procent tot 888,32 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt leverden tot 0,5 procent in.

In de AEX was informatieleverancier Wolters Kluwer aanvoerder met een winst van 2 procent. Chemicaliëndistributeur IMCD stond onderaan met een min van 2,7 procent. ABN AMRO verloor 2,5 procent na een verkoopadvies van JPMorgan.

In Frankfurt kelderde Hugo Boss bijna 10 procent in waarde na tegenvallende kwartaalcijfers van het Duitse modemerk.

De euro was 1,0879 dollar waard, tegen 1,0949 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent minder op 72,40 dollar. Brentolie werd iets duurder op 78,21 dollar per vat.