Musk wil groter belang in Tesla om invloed te houden over AI

Topman Elon Musk van Tesla zou een groter belang in de fabrikant van elektrische auto’s willen hebben om invloed te houden op de producten op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI), die het bedrijf ontwikkelt. De miljardair verklaarde namelijk dat hij liever AI-producten buiten Tesla zou ontwikkelen als hij geen controle over 25 procent van de stemmen binnen Tesla heeft.

Musk, de grootste aandeelhouder van Tesla met een belang van ruim 12 procent, reageerde op een bericht op X waarin hij zich afvroeg waarom hij nog een groot beloningspakket nodig zou hebben om gemotiveerd te blijven. “Ik voel me ongemakkelijk om Tesla te laten uitgroeien tot een leider op het gebied van AI en robotica zonder 25 procent stemcontrole te hebben”, schreef Musk.

“Als ik 25 procent heb, betekent dit dat ik invloedrijk ben, maar kan worden teruggefloten als er twee keer zoveel aandeelhouders zijn die tegen mij stemmen. Bij 15 procent of lager is het te gemakkelijk voor dubieuze belangen om mij terzijde te kunnen schuiven”, aldus Musk. Hij zei verder nog geen nieuw beloningspakket te hebben gekregen omdat Tesla nog steeds wacht op een uitspraak in een aandeelhoudersrechtszaak tegen een eerder beloningspakket van 55 miljard dollar.

Musk betoogde verder dat Tesla een verzameling is van een tiental start-ups. Het bedrijf ontwikkelt bijvoorbeeld de Optimus-robot en heeft vorige maand een video gepost waarin de verbeteringen aan het prototype worden getoond. De autofabrikant investeert ook meer dan 1 miljard dollar in het Dojo-supercomputerproject, dat de machine learning-modellen achter de zelfrijdende systemen van de EV-maker zal trainen en dat volgens analisten 500 miljard dollar aan de waarde van Tesla zou kunnen toevoegen.