Onderzoek: Apple verslaat Samsung in 2023 met smartphoneverkoop

Apple leverde in heel 2023 nipt meer smartphones af dan concurrent Samsung. Dat meldt onderzoeksbureau Canalys. De twee bedrijven gaan al jaren nek aan nek.

Apple blijft veel telefoons verkopen, dankzij de aanhoudende vraag in het duurdere segment. Maar volgens de marktonderzoeker wordt de groei van iPhone-verkopen in China wel onder druk gezet door concurrentie van Huawei.

Naast Apple en Samsung waren de Chinese smartphonemakers Xiaomi, Oppo en Transsion goedverkopende merken. Dat laatste merk is met name in Afrika populair. Volgens Canalys gaat het de goede kant op met de smartphonemarkt, mede dankzij een herstel van de vraag in “opkomende markten”, zoals het Midden-Oosten en Afrika.

Vorig jaar werden wereldwijd 1,1 miljard mobieltjes verkocht, een daling van 4 procent ten opzichte van 2022. De smartphonemarkt groeide in het vierde kwartaal van 2023 voor het eerst weer met 8 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder, na zeven opeenvolgende kwartalen van krimp.

Tijdens de coronaperiode stond de verkoop van smartphones nog sterk onder druk, mede als gevolg van lockdowns in China. Daarna waren consumenten terughoudend met grote uitgaven door de hoge inflatie en zorgen over de economie. Inmiddels lijkt het met de smartphonemarkt weer de goede kant op te gaan, constateert Canalys.