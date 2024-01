Passagierscijfers luchthaven Frankfurt niet terug op oude niveau

De passagiersaantallen op de luchthaven van Frankfurt zijn vorig jaar flink gegroeid. Wel liggen de aantallen nog altijd lager dan in 2019, het jaar voor het uitbreken van de coronapandemie. De grootste luchthaven van Duitsland verwelkomde in 2023 in totaal 59,4 miljoen reizigers, wat ruim 21 procent meer is dan een jaar eerder. Dat maakte luchthavenexploitant Fraport bekend.

Maar ten opzichte van 2019 ligt het cijfer nog wel beduidend lager. Toen ging het om het recordaantal van ruim 70,5 miljoen passagiers. Vorig jaar was er wel een sterke groei van het vliegverkeer naar vakantiebestemmingen, maar dat was dus onvoldoende om voor volledig herstel te zorgen. Topman Stefan Schulte van Fraport had eerder gezegd voor 2023 op circa 60 miljoen passagiers te rekenen. Hij verwacht ook niet dat dit jaar het niveau van 2019 bereikt zal worden.

Fraport is ook uitbater van vliegvelden in Griekenland, Turkije, Bulgarije en elders in de wereld. Frankfurt is de thuisbasis van Lufthansa. De Duitse luchthaven behoort samen met Schiphol, London Heathrow en Paris-Charles de Gaulle tot de grootste vliegvelden van West-Europa.