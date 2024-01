Sluiting Duitse slachterij Vion kost 750 mensen hun baan

Vleesverwerker Vion Food, de grootste vleesproducent van Nederland, sluit zijn varkensslachterij in het Duitse Emstek in de deelstaat Nedersaksen. Daardoor verliezen ongeveer 750 medewerkers hun baan. Ook worden enkele andere locaties in Duitsland verkocht.

Bekend is dat de vleesverwerkende industrie in Duitsland veel last heeft van een eerdere uitbraak van Afrikaanse varkenspest. Duitse bedrijven konden daardoor geen varkensvlees meer exporteren naar verschillende landen buiten Europa. Voor verschillende markten is de ban inmiddels opgeheven, maar voor China nog niet. Vion ziet zich genoodzaakt om in te grijpen, te meer omdat de inflatie en krimp van de Duitse veestapel het bedrijf ook niet meezitten.

Voor de runderslachterij en voorverpakkingsfaciliteit in Altenburg en de hamspecialist Ahlener Fleischhandel is een nieuwe eigenaar gevonden in Tönnies Group. De varkensslachterij in Perleberg gaat naar branchegenoot Uhlen.

Vion heeft geprobeerd om ook de locatie in Emstek, niet ver van Bremen, een koper te vinden. “Helaas zijn er geen acceptabele biedingen ontvangen. Daarom is Vion van plan deze locatie uiterlijk eind maart 2024 te sluiten”, heeft de onderneming laten weten in een verklaring. Bij Emstek worden wekelijks ongeveer 60.000 varkens geslacht en uitgesneden.

Vion blijft na de maatregelen wel actief in Duitsland. Het concern heeft productielocaties in Nederland, Duitsland en België en is in totaal goed voor bijna 12.000 banen.

In 2022, het laatste jaar waarover jaarcijfers zijn gepubliceerd, draaide Vion meer dan 5 miljard euro omzet. Maar het concern zag zijn verlies door de genoemde problemen toen wel oplopen tot 108 miljoen euro. Daarmee was het negatieve resultaat ruim drieënhalf keer zo groot als in 2021.