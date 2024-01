Stijgende beurs helpt winst van zakenbank Goldman Sachs

De Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs heeft in het afgelopen kwartaal meer winst behaald, mede geholpen door de stijgende beurskoersen. Daar stond tegenover dat minder werd verdiend met het adviseren bij fusies en overnames van bedrijven.

De nettowinst in het vierde kwartaal bedroeg 2 miljard dollar (1,8 miljard euro), tegen ruim 1,3 miljard dollar een jaar eerder. De omzet kwam uit op 11,3 miljard dollar. Dat was 10,6 miljard dollar in dezelfde periode van 2022.

Volgens Goldman Sachs gingen de inkomsten bij de aandelenhandel met 26 procent omhoog tot 2,6 miljard dollar. De bank op Wall Street deed ook goede zaken met vermogensbeheer. Bij de handel in onder meer obligaties namen de inkomsten wel af. Bij het zakenbankieren, met dus adviseren bij fusies en overnames en het begeleiden van beursgangen en aandelenverkopen, daalden de opbrengsten met 12 procent tot bijna 1,7 miljard dollar.

Over heel 2023 werd een winst in de boeken gezet van 8,5 miljard dollar, wat minder is dan in 2022. Ook dat heeft te maken met lagere inkomsten uit het zakenbankieren en de handel in obligaties, valuta en grondstoffen.

Goldman Sachs moest wel 529 miljoen dollar uittrekken voor een speciaal overheidsfonds voor noodlijdende banken dat leeg was geraakt. Ook andere grote banken hebben hier geld voor opzij gezet.

Branchegenoot Morgan Stanley kwam ook met cijfers. Bij die zakenbank daalde de winst in het afgelopen kwartaal naar 1,5 miljard dollar, van 2,2 miljard dollar een jaar eerder. Dat had te maken met geld voor het bankenfonds en hogere juridische kosten.