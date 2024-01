Op Schiphol zijn ruim honderd vluchten vertraagd en tientallen vluchten geannuleerd door het winterweer. Dat zegt een woordvoerder van de luchthaven. “We verwachten de rest van de dag een verstoord vliegschema door de weersomstandigheden”, voegt hij daaraan toe.

Het is niet duidelijk hoeveel vluchten er per vliegmaatschappij zijn vertraagd of geannuleerd.