Vodafone sluit deal met Microsoft over investeringen in AI

Vodafone heeft een overeenkomst gesloten met Microsoft om de komende tien jaar 1,5 miljard dollar (zo’n 1,4 miljard euro) te investeren in de ontwikkeling van een reeks van activiteiten. Daaronder vallen onder meer investeringen in kunstmatige intelligentie (AI), digitale betalingen en het ‘internet der dingen’, ofwel alle apparaten die met het internet verbonden zijn en online gegevens kunnen verzenden.

Als onderdeel van de overeenkomst zal het Britse telecomconcern de OpenAI-technologie op Microsofts cloudplatform Azure gebruiken om de klantenservice te verbeteren met onder meer een chatbot voor consumenten. Ook zullen Vodafone-werknemers toegang hebben tot Microsoft Copilot, een assistent-functie voor kunstmatige intelligentie. Copilot maakt gebruik van de geavanceerde mogelijkheden van grote taalmodellen van OpenAI’s chatbot ChatGPT.

Volgens topvrouw Margherita Della Valle van Vodafone helpt de deal bij het stroomlijnen van de bedrijfsactiviteiten en het verbeteren van de zakelijke divisie, waar zij prioriteit aan heeft gegeven. Het stelt Vodafone ook in staat meer Microsoft-diensten, waaronder Azure en Teams, te verkopen aan zakelijke klanten. Ook kan de telecomaanbieder afstappen van het gebruik van zijn eigen datacenters en overstappen op Azure.

Microsoft probeert sinds zijn investering van in totaal 13 miljard dollar in OpenAI meer betalende klanten te vinden voor zijn Copilot. Het Amerikaanse softwareconcern zal ook een niet nader genoemd bedrag investeren in de tak van het internet der dingen van Vodafone, die het Britse bedrijf tegen april wil opsplitsen. Vodafone zal ook andere partners uitnodigen om te investeren in dat onderdeel.