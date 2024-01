WSJ: Shell pauzeert transport Rode Zee om angst Houthi-aanvallen

Olie- en gasconcern Shell schort alle transporten door de Rode Zee op uit angst voor een verdere escalatie van het conflict in dat gebied. Dat meldt de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal (WSJ) op basis van ingewijden. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben doelen van de Houthi-rebellen beschoten, omdat die al wekenlang aanvallen uitvoeren op vrachtschepen op de Rode Zee.

Vorige maand zou een tanker die door Shell was gecharterd om Indiase vliegtuigbrandstof te vervoeren het doelwit zijn geweest van een drone-aanval in de Rode Zee, volgens de WSJ. De tanker werd belaagd door Houthi-boten. Het is niet duidelijk wat Shell gaat doen met de olietransporten nu de Rode Zee ontweken wordt. Shell wil niet reageren op het nieuws over de opschorting van de doorvoer en de aanval.

Meerdere grote reders besloten eerder ook al de Rode Zee te mijden, omdat de door Iran gesteunde Houthi’s daar aanvallen uitvoeren op handelsschepen. Maar eerder op dinsdag werd duidelijk dat vier tankers met vloeibaar gemaakt aardgas (lng) uit Qatar, die eerder waren stilgelegd, toch weer door de Rode Zee gaan.

Zo’n 12 procent van de mondiale oliehandel over zee gaat via de Rode Zee. De vaarroute door die zee en het Suezkanaal is voor veel scheepsverkeer tussen Azië en Europa de kortste route. Omvaren via het zuidelijkste punt van Afrika kost volgens analisten meer dan een week extra.