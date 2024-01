2000 medewerkers Nedcar krijgen woensdag ontslag aangezegd

VDL gaat woensdag een kleine 2000 medewerkers van autofabriek Nedcar in Born ontslag aanzeggen. Daartoe wordt de productie stilgelegd. De mensen worden niet allemaal in één keer op de hoogte gesteld, maar per afdeling.

Dat VDL bijna 2000 mensen zou ontslaan was al langer bekend, na een eerste ontslagronde in november. Toen kregen 1500 mensen te horen dat er voor hen geen werk meer was.

De ontslagen zijn nodig omdat BMW per 1 maart een contract voor de productie van Mini’s in Born heeft opgezegd. Er is geen nog nieuw automerk gevonden dat voertuigen in Born wil laten bouwen. Na 1 maart zullen er nog 474 medewerkers aan de slag zijn bij Nedcar, volgt uit een interne mededeling van het bedrijf.

Iedereen moet zich woensdag bij de autofabriek melden. Verlof, roostervrije dagen of thuiswerken zijn geen gegronde redenen om afwezig te zijn, aldus VDL. Wie net te horen heeft gekregen dat hij of zij ontslagen wordt, kan hierover met collega’s en leidinggevenden napraten in de vertrouwde omgeving. VDL zegt de ontstane situatie te betreuren, en vraagt medewerkers begrip voor elkaar te tonen en elkaar te steunen waar nodig.

In het bedrijf is een zogeheten jobcenter, waar mensen kunnen binnenlopen om aanvullende vragen te stellen, na te praten of hun verhaal kwijt te kunnen, heeft een woordvoerder van vakbond CNV laten weten.

Woensdag wordt geen productie gedraaid, alleen het kantoorpersoneel werkt door. Productiemedewerkers die de zogenoemde Vaststellingsovereenkomst met daarin de uiterste werkdatum gekregen hebben, kunnen de rest van de woensdag vrij nemen. Donderdag wordt de productie weer hervat.