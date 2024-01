Apple moet nu echt stoppen met verkoop nieuwste smartwatches in VS

Apple moet per direct stoppen met de verkoop van zijn nieuwste smartwatches in de Verenigde Staten, oordeelt een Amerikaanse rechtbank in hoger beroep. De slimme horloges zijn uitgerust met technologie voor het meten van het zuurstofgehalte in het bloed waarop het medisch-technologisch bedrijf Masimo het patent zegt te hebben. Apple gebruikt zou die kennis zonder toestemming gebruiken.

De Amerikaanse geschillencommissie International Trade Commission (ITC) stelde Masimo in het gelijk en verbood de verkoop van de Series 9- en Ultra 2-smartwatches van Apple in december. Enkele dagen later hief een Amerikaans hof van beroep dat verbod tijdelijk op, maar diezelfde instantie weigert nu de smartwatches nog langer toe te staan op de Amerikaanse markt.

Volgens Masimo heeft Apple de kennis over die technologie via een overgelopen medewerker bemachtigd, maar Apple bestrijdt dat. Het techconcern achter de iPhones pleitte er daarom voor de smartwatches te mogen blijven verkopen zolang het verzet tegen de beslissing van de ITC loopt. Volgens Apple zou zo’n beroepszaak ruim een jaar in beslag kunnen nemen.