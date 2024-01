Boeing plant bezoek belangrijkste leverancier om 737-crisis

David Calhoun, ceo van Boeing, plant een bezoek aan de belangrijkste toeleverancier van de vliegtuigbouwer, Spirit Aerosystems Holdings Inc. in Wichita, in de Amerikaanse staat Kansas. Het bezoek heeft te maken met de kwaliteitsproblemen van de Boeing 737 MAX 9.

Sinds het verlies van een deurpaneel uit een Boeing 737 MAX 9 van Alaska Airlines op 5 januari ligt Boeing onder vuur. De luchtvaartautoriteit FAA houdt 171 Boeings van dit type aan de grond en eist extra inspecties. Het aandeel kelderde dinsdag opnieuw met 8 procent.

In Wichita bezoekt Calhoun Spirits belangrijkste bedrijfsonderdeel, waar de rompen van de Boeing worden gemaakt. Hij zal er samen met de leiding van Spirit spreken met werknemers.

Bij de vervaardiging van de romp worden duizenden handelingen uitgevoerd die allemaal aan inspecties worden onderworpen. Daar moet volgens de ceo van Spirit, Pat Shanahan, extra aandacht voor zijn, om de kwaliteit te garanderen.