Britse inflatie neemt voor het eerst in tien maanden weer toe

De Britse inflatie is in december voor het eerst in tien maanden weer toegenomen. Het dagelijks leven werd vorige maand in het Verenigd Koninkrijk 4 procent duurder vergeleken met een jaar eerder, meldde het Britse statistiekbureau ONS. In november bedroeg de inflatie nog 3,9 procent. Dat was het laagste niveau in twee jaar tijd.

Economen hadden gerekend op een verdere afkoeling van de stijging van de consumentenprijzen in december tot 3,8 procent. De kerninflatie, waarin de sterk schommelende prijzen voor voeding en energie niet worden meegenomen, bleef onveranderd op 5,1 procent.

Volgens hoofdeconoom Grant Fitzner van ONS werd de inflatie aangedreven door stijgingen van de tabaksprijzen als gevolg van onlangs ingevoerde accijnsverhogingen. De hogere tabaksprijzen werden daarbij gedeeltelijk gecompenseerd door een kleinere stijging van de voedselprijzen. Voeding werd in december 8 procent duurder, na een stijging van dik 9 procent in november.

“Zoals we in de Verenigde Staten, Frankrijk en Duitsland hebben gezien, daalt de inflatie niet in een rechte lijn, maar ons plan werkt en we moeten ons eraan houden”, zei de Britse minister van Financiën Jeremy Hunt in een reactie op de inflatiecijfers.