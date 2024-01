Diverse gegadigden voor noodlijdend Galeria Karstadt Kaufhof

Het Amerikaanse cosmeticaconcern Coty heeft zich als overnamekandidaat gemeld voor de in moeilijkheden verkerende Duitse warenhuisketen Galeria Karstadt Kaufhof. Dat meldt nieuwswebsite Business Insider.

De curator wil alleen kwijt dat er interesse is in een doorstart. “Er zijn meer dan twee geïnteresseerde partijen. Meer kunnen we er op dit moment niet over zeggen.”

Een woordvoerster van Coty wilde de berichten evenmin bevestigen. Volgens Business Insider zou de Amerikaanse parfum- en cosmeticagroep geïnteresseerd zijn in de overname van ongeveer zestig Galeria-winkels.

Volgens de Duitse tabloid Bild heeft ook voormalig Coty-baas Bernd Beetz, tevens voormalig lid van de raad van commissarissen bij Galeria Karstadt Kaufhof, zich als gegadigde gemeld. Beetz wil naar verluidt de puissant rijke Reimann-familie aan boord krijgen voor de financiering van de overname. De Duitse familie Reimann heeft een meerderheidsbelang in Coty.

Galeria Karstadt Kaufhof vroeg vorige week het faillissement aan. Bij de laatst overgebleven grote warenhuisketen in Duitsland werken ruim 15.000 mensen.