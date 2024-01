ECB-president Lagarde denkt dat rente komende zomer omlaag kan

De Europese Centrale Bank (ECB) acht het waarschijnlijk dat de rente omlaaggaat deze zomer. Dat zei ECB-president Christine Lagarde in een interview met persbureau Bloomberg op het World Economic Forum in het Zwitserse Davos. Wel hield ze daarbij een slag om de arm. Volgens haar is er nog steeds “een mate van onzekerheid” over bepaalde indicatoren.

Zo is de doelstelling van de ECB om de inflatie terug te dringen naar 2 procent. “We zijn op de goede weg”, zegt Lagarde daarover. “Maar totdat we er zeker van zijn dat het duurzaam 2 procent is, op de middellange termijn, en we de gegevens hebben om het te ondersteunen, ga ik niet de overwinning uitroepen”, vulde zij aan. “Nog niet.”

Op de wereldwijde beurzen wordt gehoopt dat de rente wordt verlaagd. Als deze namelijk nog lange tijd hoog wordt gehouden, heeft dat invloed op de waardering van aandelen. Maar die verwachtingen moeten volgens Lagarde niet te hooggespannen zijn. Dat helpt volgens haar niet in de “strijd” die de ECB voert tegen de inflatie.