Meer Nederlandse bio-landbouw, maar doelen 2030 zijn nog ver weg

Op steeds meer landbouwgrond wordt biologisch geboerd, maar de doelstelling van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor 2030 is nog ver weg. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de bio-landbouw.

Er kwam vorig jaar meer dan 9000 voetbalvelden biologisch landbouwareaal bij, waardoor nu 4,5 procent van de totale landbouwgrond gebruikt wordt voor bio-landbouw, becijferde het CBS. Maar dat is nog steeds fors minder dan de 15 procent die de overheid beoogt in 2030.

Om de doelstelling te halen, moet er de komende jaren jaarlijks 26.000 hectare landbouwgrond bijkomen waarop biologisch geboerd wordt. De ambities van de Nederlandse overheid blijven bovendien nog achter bij de Europese doelstelling. De EU wil dat in 2030 op minstens 25 procent van alle landbouwgrond biologisch geboerd wordt.

In 2023 nam het aandeel biologische landbouwgrond toe, omdat bestaande biologische bedrijven uitbreidden en bedrijven zich lieten certificeren om biologisch te gaan boeren. Samen was dat goed voor een toename van bijna 12.000 hectare. Maar er was ook een afname van meer dan 5300 hectare door gestopte bedrijven, verkochte percelen of grond die niet langer een landbouwbestemming kreeg.

Het aantal gecertificeerde biologische bedrijven nam vorig jaar met 1,7 procent toe tot zo’n 1900 landbouwbedrijven.