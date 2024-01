Olieconcern BP benoemt Auchincloss tot vaste topman

Het grote Britse olie- en gasconcern BP heeft Murray Auchincloss benoemd tot vaste topman. Hij werd eerder benoemd tot tijdelijk topman na het onverwachte aftreden van Bernard Looney in september in verband met relaties met collega’s in het verleden.

Auchincloss was eerder financieel directeur van BP totdat hij werd aangewezen als tijdelijk opvolger van Looney. In een verklaring stelt BP-voorzitter Helge Lund dat hij een “diep begrip heeft van de mogelijkheden en uitdagingen in de energietransitie wat BP zal helpen”. De Canadees Auchincloss werkt al lange tijd voor BP en werd in 2020 benoemd tot financieel directeur.

Looney vertrok op 12 september per direct bij BP om de relaties met collega’s waarover hij geen volledige openheid zou hebben gegeven. Hij zou ook vrouwen met wie hij relaties had, hebben gepromoveerd. Looney stond sinds begin 2020 aan het hoofd van het bedrijf.