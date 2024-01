Rapport: Nederlandse economie blijft achter op gebied duurzaamheid

Nederland heeft een duidelijk bovengemiddeld veerkrachtige, innovatieve en inclusieve economie, maar scoort veel minder goed op het gebied van duurzaamheid. Dat meldt de Universiteit van Amsterdam op basis van een nieuw rapport van het World Economic Forum (WEF) waar de onderzoeksinstelling aan meehielp. In het rapport worden wereldwijde economieën geanalyseerd op basis van deze vier pijlers, in plaats van de harde groeicijfers.

Nederland scoort lager op het gebied van duurzaamheid door de grote overheidssteun aan de fossiele sector, de forse uitstoot van broeikasgassen en de achteruitgang van de biodiversiteit. Qua investeringen in duurzame energie scoort Nederland wel goed, maar de score van 50,6 is alsnog maar goed voor de 36e duurzaamheidsscore van de 107 landen die zijn geanalyseerd. Op het gebied van veerkracht, innovatie en inclusiviteit staat Nederland telkens in de top 10.

Over het algemeen scoren minder ontwikkelde economieën beter op het gebied van duurzaamheid omdat ze in veel mindere mate natuur ten koste laten gaan van economische groei. Maar rijkere landen als Zweden en Finland laten met hun tweede en achtste plaats zien dat ook rijkere landen op het gebied van duurzaamheid goed kunnen scoren.

Door onder meer de goede om- en bijscholing scoort Nederland veel beter op de pijler veerkracht, waarop het de achtste score ter wereld noteert. Uitdagingen binnen dit criterium zijn volgens het rapport de vergrijzing en polarisatie. Onze economie is qua inclusiviteit de zevende ter wereld, maar heeft daarbij wel onder meer last van de gevolgen van de woningnood.

Nederland scoort het best op het gebied van innovatie, met de zesde plaats. Daarbij profiteert ons land van de goede wetenschap en de bereikbaarheid van het mobiele netwerk. Aandachtspunten voor innovatieve groei blijven volgens UvA-professor Henk Volberda onder meer “de beperkte beschikbaarheid van kenniswerkers en het gebrek aan politieke visie en stabiliteit”.

Het nieuwe Future of Growth Report is de opvolger van de Global Competiveness Ranking van het WEF, die tot en met 2019 werd gepubliceerd. Het rapport wordt gepubliceerd in de week dat de wereldwijde politieke en zakelijke elite in het Zwitserse Davos elkaar ontmoet bij de jaarlijkse bijeenkomst van het WEF.