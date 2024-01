Rechter verklaart ook software-update sjoemeldiesels VW illegaal

Volkswagen heeft een nederlaag geleden in een Duitse rechtszaak over de oplossingen voor zijn zogeheten sjoemeldiesels. Bij een aantal dieselmodellen waarbij gefraudeerd was met de emissiewaarden voerde het bedrijf een software-update uit die dit bedrog moest opheffen. Maar een rechtbank in de deelstaat Sleeswijk-Holstein oordeelt nu dat die software zelf illegaal is.

De milieuorganisatie Deutsche Umwelthilfe (DUH), die de rechtszaak aanspande, stoort zicht aan een functie binnen die software die het filteren van bepaalde uitlaatgassen stopt bij lage temperaturen. Dit komt volgens DUH neer op een nieuwe vorm van sjoemelsoftware, en de rechter is het daarmee eens.

Het gaat om een functie voor de EA-189-dieselmotor die in 62 oudere dieselauto’s van Volkswagen zit. Volkswagen is het niet eens met de uitspraak van de rechtbank in Sleeswijk en kondigde aan in beroep te gaan. Het uitschakelen van bepaalde filterfuncties bij de uitlaat is bij lage temperaturen noodzakelijk om schade aan de motor te voorkomen, stelt de Duitse autofabrikant. De veiligheid zou in het geding komen als dit niet langer mag. Volkswagen verwacht niet dat auto’s met deze dieselmotoren van de weg worden geweerd.