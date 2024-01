Tesla bij dalers op negatief Wall Street

Tesla behoorde woensdag tot de dalers op de aandelenbeurzen in New York. De fabrikant van elektrische auto’s verlaagde zijn prijzen voor de Model Y in Duitsland om de vraag aan te jagen. Eerder schroefde Tesla al de prijzen voor enkele modellen in China terug. Het aandeel Tesla werd ruim 2 procent lager gezet.

De algehele stemming op Wall Street bleef negatief. Dinsdag zorgde Federal Reserve-bestuurder Christopher Waller al voor terughoudendheid nadat hij liet weten dat de centrale bank geen haast moet maken met het verlagen van de rente.

Ook op de Europese beurzen nam de hoop op een spoedige renteverlaging af. President Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) verklaarde dat de rente in de eurozone deze zomer waarschijnlijk zal worden verlaagd, maar waarschuwde wel voor een “mate van onzekerheid” over de inflatie. De ECB is volgens Lagarde op de goede weg om de inflatie terug te dringen tot het doel van 2 procent, maar het is nog te vroeg om de overwinning uit te roepen. Beleggers hoopten op een eerste renteverlaging door de ECB in het voorjaar.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,4 procent lager op 37.229 punten. De brede S&P 500-index zakte 0,8 procent tot 4727 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 1,3 procent tot 14.746 punten.

Beleggers verwerkten daarnaast een reeks van economische cijfers uit China. Zo kwam de groei van de op een na grootste economie ter wereld in het vierde kwartaal uit op 5,2 procent. Dat was iets lager dan de 5,3 procent die economen hadden verwacht. Ook de Chinese winkelverkopen in december vielen tegen. In de Verenigde Staten werden woensdag ook de winkelverkopen bekendgemaakt. Die vielen in de laatste maand van 2023 hoger uit dan verwacht.

Spirit Airlines ging verder omlaag en zakte 19 procent. De luchtvaartmaatschappij zag haar beurswaarde dinsdag al bijna halveren. Die koersval volgde op een besluit van een rechter waarin de overname van Spirit door branchegenoot JetBlue Airways werd geblokkeerd. De luchtvaartmaatschappijen kunnen nog wel in beroep gaan tegen het besluit van de rechter. JetBlue verloor 5 procent, na een stijging van bijna 5 procent een dag eerder.

De euro was 1,0855 dollar waard, tegen 1,0879 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,6 procent minder op 71,20 dollar. Brentolie werd 1,8 procent goedkoper op 76,92 dollar per vat.