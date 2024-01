Thuisbezorgd-moeder licht hoger op roodgekleurd Damrak

Just Eat Takeaway behoorde woensdag tot de kleine groep winnaars op de Amsterdamse beurs. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl zag het aantal bestellingen in het vierde kwartaal en over heel 2023 dalen. De winstgevendheid over heel 2023 viel wel hoger uit dan voorzien. Het bedrijf liet verder weten nog altijd te kijken naar een gedeeltelijke of volledige verkoop van zijn Amerikaanse dochter Grubhub. Het aandeel won 0,1 procent.

Beleggers verwerkten daarnaast een reeks economische cijfers uit China. Zo bevestigde het Chinese statistiekbureau dat de op een na grootste economie ter wereld in 2023 met 5,2 procent is gegroeid. In het vierde kwartaal kwam de groei ook uit op 5,2 procent. Dat was iets lager dan de 5,3 procent die economen hadden verwacht. Ook de Chinese winkelverkopen in december vielen tegen.

De Aziatische aandelenmarkten lieten woensdag al flinke verliezen zien na de Chinese cijfers. De Hang Seng-index in Hongkong zakte maar liefst 3,7 procent en de beurs in Shanghai verloor dik 2 procent. Wall Street sloot dinsdag ook lager, nadat Federal Reserve-bestuurder Christopher Waller had laten weten dat de centrale bank geen haast moet maken met het verlagen van de rente.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 1,1 procent lager op 770,11 punten. De MidKap daalde 1,3 procent tot 876,97 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 1,3 procent. Londen zakte 1,5 procent na onverwachte toename van de Britse inflatie in december.

Prosus sloot de rij in de AEX, met een verlies van 2,6 procent. De techinvesteerder kampte met flinke koersverliezen in de Chinese techsector, waarin het bedrijf grote belangen heeft. Shell verloor 2 procent. Het olie- en gasconcern werd door de Zwitserse bank UBS van de kooplijst gehaald. Chipbedrijf Besi profiteerde van een koopadvies door zakenbank Goldman Sachs en was de enige stijger met een winst van ruim 2 procent. In de MidKap won fitnessketen Basic-Fit dik 2 procent dankzij een koopadvies door investeringsbank Jefferies.

De euro was 1,0876 dollar waard, tegen 1,0879 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,2 procent minder op 71,51 dollar. Brentolie werd 1,1 procent goedkoper op 77,41 dollar per vat.