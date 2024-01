Thuisbezorgd-moeder verliest op pessimistisch gestemd Damrak

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway heeft beleggers niet tevreden kunnen stellen met zijn kwartaalcijfers. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl eindigde woensdag onderaan bij de middelgrote fondsen op de aandelenbeurs in Amsterdam. Pessimisme overheerste sowieso op de Europese handelsvloeren na zorgen over een langere periode van hogere rentes dan eerder gehoopt.

Het aantal bestellingen bij Just Eat Takeaway daalde in de laatste drie maanden van 2023, maar het bedrijf werd wel wat winstgevender. Over probleemdochterbedrijf Grubhub, dat al een tijdje te koop staat, waren verder geen belangrijke mededelingen. Het aandeel eindigde 3,7 procent lager en eindigde daarmee onderaan in de MidKap.

Beleggers verwerkten daarnaast betere macro-economische cijfers uit de Verenigde Staten. Zo stegen de verkoopcijfers van winkeliers in ’s werelds grootste economie harder dan verwacht. Ook groeide de Amerikaanse industriële productie tegen de algehele verwachtingen van economen in.

Daarmee heeft de Federal Reserve ruimte om de rentes langer hoog te houden in de strijd tegen de hoge inflatie, wat ongunstig kan uitpakken voor aandelenbeleggingen. Eerder zorgde de hoop op spoedige renteverlagingen nog voor stijgende beurskoersen.

De AEX-index eindigde 0,9 procent lager op 771,43 punten. De MidKap verloor 1,2 procent tot 877,58. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot zo’n 1,5 procent.

Bij de hoofdfondsen was toeleverancier voor de chipindustrie Besi de sterkste stijger met een plus van 3,6 procent. Betalingsverwerker Adyen verloor het meest en zakte 3,7 procent.

Funderingsspecialist Sif was een opvallende winnaar bij de kleinere beursgenoteerde bedrijven op het Damrak. De leverancier van palen voor bijvoorbeeld windmolenparken steeg 5,2 procent na een positief analistenrapport van Kempen & Co. Het advies ging omhoog naar kopen, terwijl de kenners eerder adviseerde het aandeel te verkopen.

Ook fitnessketen Basic-Fit profiteerde van een positief analistenrapport en eindigde 2,8 procent hoger. Shell verloor 2 procent. Het olie- en gasconcern werd door de Zwitserse bank UBS van de kooplijst gehaald.

De euro zakte een fractie tot 1,0859 dollar. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent goedkoper tot 72,06 dollar. Brentolie zakte 1 procent in prijs tot 77,54 dollar per vat.