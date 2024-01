VDL hoort meer dan alleen kritiek van werknemers na ontslagronde

Eigenaar VDL van autofabriek Nedcar in Born herkent zich niet in de kritiek die ontslagen werknemers en vakbonden woensdag uitten op het Brabantse bedrijf. Zo verweten bonden en werknemers VDL geen opvolger te hebben gevonden voor BMW, zodat de autofabriek per 1 maart na 57 jaar ophoudt te bestaan.

Een woordvoerder van VDL noemde de kritiek “bijzonder”. “Dat wij er niet in geslaagd zijn om een opvolger te vinden op het BMW-contract is natuurlijk evident”, aldus de woordvoerder. “Begrijpelijk dat collega’s daar kritiek op hebben. Wij balen daar natuurlijk ook stevig van.” De woordvoerder zegt woensdag ook in de fabriek aanwezig te zijn, en tussen medewerkers te zijn geweest. “Ik hoor heel andere geluiden”, zei hij naar aanleiding van de kritiek die medewerkers aan de poort van de fabriek aan journalisten lieten horen.

Veel medewerkers toonden zich aan de poort boos, maar ook opgelucht nu ze weg konden. Volgens een CNV-bestuurder hebben mensen de buik vol van VDL. Een bestuurder van de Belgische vakbond ACV zei een kater aan VDL te hebben overgehouden. Enkele werknemers zeiden dat de directie van VDL zich praktisch nooit heeft laten zien in Born. VDL wijst dat laatste van de hand. “Daarin herkennen we onszelf niet. Ons management is natuurlijk elke dag aanwezig en altijd beschikbaar.” Meer wil de woordvoerder van VDL hierover niet kwijt.

Door het stilleggen van de productie van Mini’s per 1 maart verliest Nederland zijn laatste autofabriek. In 1967 begon DAF er met de productie van personenauto’s, daarna nam Volvo het over, en ook rolden bij het bedrijf de auto’s van de Smart ForFour en Mitsubishi’s van de band. Toen Volvo vertrok, en later ook Mitsubishi zich terugtrok, nam VDL zo’n tien jaar geleden de fabriek over na een contract met BMW te hebben gesloten voor de productie van Mini’s.

Nu ook daaraan een einde komt, houden nog 747 mensen hun baan. Die moeten blijven voor enkele kleinere projecten van VDL zoals de productie van batterijen. Maar VDL heeft ook zijn zinnen gezet op een contract rond het project L60 van een investeringsfonds, volgens De Limburger grotendeels in handen van Abu Dhabi. Binnen L60 draait het om het laten maken van een auto in het allerhoogste segment.