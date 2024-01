Verdriet, boosheid en opluchting vechten om voorrang bij Nedcar

Bij de werknemers van VDL Nedcar in het Limburgse Born die woensdag te horen kregen dat ze ontslagen worden, vechten verdriet, boosheid, blijdschap en opluchting om voorrang. Veel mensen die per 1 maart moeten vertrekken, laten zich kritisch uit over eigenaar VDL. Maar de ontslagen medewerkers gaan hun “familie” van collega’s bij de fabriek missen, zeggen ze.

Bij Nedcar worden Mini’s van BMW gebouwd, maar BMW heeft per 1 maart het contract opgezegd. Daarmee verdwijnt de productie van auto’s na 57 jaar uit Born. Na een eerste ontslagronde van 1500 mensen in november 2023, kregen woensdag ruim 1900 mensen ontslag aangezegd.

Slechts 747 mensen hoorden woensdag dat ze mogen blijven. “Veel mensen hopen dat ze niet bij de blijvers horen”, zegt bestuurder Ed Leunissen van CNV Vakmensen. “Ze hebben hier al zo vaak een reorganisatie meegemaakt.”

CNV-kaderlid Wil Kroonen vult aan: “De blijvers zitten in grote twijfel, hebben vaak al een job elders aangeboden gekregen. Wat moeten ze nu doen? Het enige wat ze kunnen is ruilen met iemand die ontslagen is.”

“De mensen hebben de buik vol van VDL”, gaat Leunissen verder. “Wat heet”, zegt Kroonen. “Ze zijn er helemaal klaar mee. Dit bedrijf kon sinds 2016 zoeken naar een opvolger voor BMW. Er waren zeven gegadigden. Bij de mensen heerst het beeld dat VDL zijn hand heeft overspeeld. Ik heb hier 39 jaar gewerkt, zat bij talloze onderhandelingen. De laatste jaren vroeg ik me af: hoe serieus word je nog genomen door VDL. Alleen onder heel veel druk werden dingen vloeibaar.”

Hun verhaal wordt bevestigd door veel mensen die met een witte enveloppe in hun hand de poort uitwandelen. “Iedereen heeft het er over. Sinds Nedcar van VDL is geworden, is het hier minder geworden”, zegt de zojuist ontslagen Marcel Reiners (49) uit Brunssum. Francesco Wortel (27) uit Genk is ook blij dat hij weg kan. “Hier verdien je wel meer, maar je moet vaak in weekenden werken. In mijn nieuwe job heb ik de weekenden vrij!”

Bestuurder Jos Poukens van de Belgische vakbond ACV heeft “een kater overgehouden aan VDL”, zei hij woensdag. Bij Nedcar werken vijfhonderd Belgen. “Als er straks weer werk zou zijn bij Nedcar, komen de meesten niet terug. Ze hebben genoeg van VDL”, zei hij.