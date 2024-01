Aandacht voor chipbedrijven en Ahold Delhaize op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht donderdag onder meer uit naar ASML, Besi en ASMI. De chipbedrijven zullen mogelijk bewegen op de kwartaalcijfers van TSMC. De grote Taiwanese chipfabrikant, een belangrijke klant van de machines van ASML, zag de winst in het vierde kwartaal minder sterk dalen dan gevreesd. TSMC liet eerder al weten dat de neergang in de chipindustrie mogelijk het dieptepunt heeft bereikt en dat de vraag naar halfgeleiders aan het stabiliseren is.

Ahold Delhaize zal mogelijk tegenwind ondervinden van een adviesverlaging. De Zwitserse bank UBS haalde het supermarktconcern van de kooplijst af. Ook Just Eat Takeaway blijft in de belangstelling staan. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl verloor woensdag 3,7 procent na tegenvallende resultaten.

De algehele stemming op de Europese beurzen blijft naar verwachting terughoudend. De hoop dat de centrale banken in de Verenigde Staten en Europa hun rentetarieven spoedig zullen gaan verlagen is flink afgenomen na uitlatingen van bestuurders van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank. De AEX-index op Beursplein 5 lijkt vrijwel vlak te beginnen aan de nieuwe handelsdag. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine koersuitslagen openen.

De Aziatische aandelenmarkten lieten donderdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio sloot een fractie lager. De beurs in Shanghai ging verder omlaag en daalde 0,3 procent. De tegenvallende groei van de Chinese economie in het vierde kwartaal en de hint van de Chinese premier Li Qiang dat de regering waarschijnlijk geen grote stimuleringsmaatregelen zal nemen om de groei aan te jagen, bleven het sentiment onder druk zetten. De Hang Seng-index in Hongkong toonde wel wat herstel en won 0,8 procent, na de koersval van 3,7 procent een dag eerder.

De Europese beurzen sloten woensdag flink lager. De AEX-index zakte 0,9 procent tot 771,43 punten en de MidKap verloor 1,2 procent tot 877,58 punten. De graadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 1,5 procent. Op Wall Street sloot de Dow-Jonesindex 0,3 procent lager op 37.266,67 punten. De brede S&P 500 verloor 0,6 procent en techbeurs Nasdaq zakte 0,6 procent.

De euro was 1,0901 dollar waard, tegen 1,0859 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1 procent duurder op 73,25 dollar. Brentolie klom 0,7 procent in prijs tot 78,42 dollar per vat.