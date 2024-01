Acties bij auto- en fietsbedrijven opgeschort na cao-overeenkomst

Vakbonden FNV, CNV en De Unie hebben een cao-overeenkomst bereikt met BOVAG, de brancheorganisatie voor autobedrijven en fietsenzaken. Daarmee zijn de acties en stakingen, waarmee eerder gedreigd werd, volgens FNV van de baan. Vakbondsleden moeten nog wel instemmen met het onderhandelingsresultaat.

Werknemers die vallen onder de cao Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf gaan er gemiddeld 10,5 procent op vooruit over een periode van vijftien maanden. “Een bovengemiddeld cao-resultaat”, zegt FNV-bestuurder Murat Sekercan. “Wij hebben als vakbond alles uit de kast gehaald om alsnog te komen tot een nieuwe cao voor onze leden en de werknemers in de sector. Dat is gelukt.”

Dat was eind vorig jaar nog wel anders. Toen wezen vakbondsleden het onderhandelingsresultaat af omdat zij vonden dat de lonen niet genoeg omhoog gingen. In november lag er een loonsverhoging van 6 procent voor, terwijl de leden minimaal 10 procent eisten. Het nieuwe resultaat zal Sekercan dan ook positief aan de leden voorleggen, zegt hij.