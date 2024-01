Aedes en vakbonden zijn het eens over cao woningcorporaties

Vakbonden zijn akkoord gegaan met een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao voor medewerkers van woningcorporaties, meldt de branchevereniging Aedes. Daarmee komt een einde aan een periode van stakingen en werkonderbrekingen in de sector.

De ruim 28.000 werknemers op wie de cao van toepassing is, krijgen onder meer een loonsverhoging van 10 procent. De cao heeft een looptijd van vijftien maanden vanaf 1 januari dit jaar. De bonden moeten het resultaat nog wel voorleggen aan de leden. Ook Aedes legt het resultaat nog voor, aan het bestuur.

FNV-onderhandelaar Janneke Waage is blij dat er een overeenkomst ligt. “Zeker als je ziet dat de onderhandelingen moeizaam verliepen. Er is nu een flinke structurele loonsverhoging afgesproken voor iedereen. Hierdoor wordt het koopkrachtverlies van de corporatiemedewerkers in belangrijke mate gerepareerd”, reageert Waage.

De afgelopen maanden legden medewerkers van woningcorporaties door heel het land het werk neer, na stukgelopen cao-onderhandelingen. De laatste staking, die 24 uur duurde, was vorige week in Drenthe en Groningen.