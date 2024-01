AFP: Tata Steel wil in Wales 3000 banen schrappen

Staalconcern Tata Steel is van plan bij een fabriek in Wales zo’n 3000 banen te schrappen. Dat meldt een ingewijde aan persbureau AFP. De reorganisatie heeft te maken met een sluiting van twee hoogovens in de staalfabriek in Port Talbot die het bedrijf vrijdag zou aankondigen.

Met de ontslagen verdwijnt ongeveer een derde van het personeel. Tata Steel liet tegenover AFP niet veel los over de plannen. Enkel dat het concern “al enige tijd regelmatig en constructief in gesprek is met vakbondscollega’s en hun adviseurs over de beste manier om een duurzame groene staaltoekomst voor Tata Steel in het Verenigd Koninkrijk te creëren”.

De Britse regering stelde eind vorig jaar nog 500 miljoen pond (omgerekend zo’n 584 miljoen euro) aan financiering beschikbaar om op een duurzamere manier staal te produceren in het land. De staalfabriek in Port Talbot is de grootste uitstoter van CO2 in het land. Met de financiering wilde de regering helpen om de vervuilende hoogovens te vervangen.