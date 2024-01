ASMI, Besi en ASML op kop in AEX na resultaten TSMC

ASMI, Besi en ASML waren donderdag veruit de sterkste stijgers in de AEX-index. De chipbedrijven profiteerden van de kwartaalcijfers van TSMC. De grote Taiwanese chipfabrikant, een belangrijke klant van de machines van het Nederlandse ASML, zag de winst in het vierde kwartaal minder sterk dalen dan gevreesd. TSMC liet eerder al weten dat de neergang in de chipindustrie mogelijk het dieptepunt heeft bereikt en dat de vraag naar halfgeleiders aan het stabiliseren is. ASMI, Besi en ASML stegen tot 3,6 procent.

De algehele stemming op de beursvloeren bleef verder terughoudend. De hoop dat de centrale banken in de Verenigde Staten en Europa hun rentetarieven spoedig zullen gaan verlagen is flink afgenomen na uitlatingen van bestuurders van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent hoger op 773,59 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 875,84 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen 0,2 procent. Londen verloor 0,1 procent. Woensdag gingen de Europese beursgraadmeters nog tot 1,5 procent omlaag.

Ahold Delhaize was de grootste daler in de AEX, met een verlies van dik 2 procent. De Zwitserse bank UBS haalde het supermarktconcern van de kooplijst af. Fusiebedrijf DSM-Firmenich volgde met een min van 1 procent. Naast de chipbedrijven stond platenlabel UMG in de kopgroep, met een plus van 1 procent.

In de MidKap stond Just Eat Takeaway bovenaan met een winst van 3,4 procent. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl verloor een dag eerder nog 3,7 procent na publicatie van de kwartaalresultaten. Laadpalenmaker Alfen sloot de rij met een verlies van dik 4 procent.

In Zürich steeg Richemont ruim 7 procent. Het Zwitserse luxeconcern, bekend van merken als Chloé en Cartier, zag de verkopen stijgen tijdens het belangrijke feestdagenseizoen. In Londen kelderde Watches of Switzerland daarentegen dik 26 procent na een winstalarm van de verkoper van luxe horloges.

De euro was 1,0901 dollar waard, tegen 1,0859 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent duurder op 73,19 dollar. Brentolie klom 0,5 procent in prijs tot 78,28 dollar per vat.