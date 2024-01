Betaaldienst Billink wil met nieuwe financiering Klarna inhalen

Achteraf-betaaldienst Billink wil binnen drie jaar de grootste van Nederland zijn. Met een kleine 30 miljoen euro aan nieuwe financiering start de in Gouda gevestigde onderneming dit jaar een grote naamsbekendheidscampagne en wil het ook de grotere webwinkels als klant binnenhalen.

Billink is naar eigen zeggen nu drie tot vier keer kleiner dan het Duitse Riverty en heeft slechts “een enkeling” van de vijftig grootste webshops als klant. Het Zweedse Klarna is nog groter. Billink wil bij de inhaalslag juist profiteren van het feit dat zulke concurrenten “internationaal gigantisch” zijn, zegt directeur Frank Waagmeester. “Dat maakt dat Nederlandse webshops voor deze partijen minder belangrijk zijn, terwijl webwinkels zichzelf heel groot vinden. Wij kunnen dan voor een beter klantcontact zorgen.”

De onderneming met 35 medewerkers wil dit jaar de uitbreiding naar Duitsland afronden, al is die in principe alleen bedoeld om Nederlandse klanten te helpen bij hun activiteiten over de grens. “Uiteindelijk willen we ook in Duitsland groter worden, maar we richten ons eerst nog op Nederland en België. Voor de langere termijn denken we natuurlijk ook aan verdere internationale uitbreiding.”

Volgens Waagmeester zit achteraf betalen in de lift. De ondernemer zegt dat het omvallen van grote winkelketens als BCC en Big Bazar ervoor heeft gezorgd dat ook consumenten beseffen dat ze voorzichtiger moeten zijn met geld, en dus vaker voor achteraf betalen kiezen.

Billink merkt aan de andere kant wel de terughoudendheid onder consumenten door de gedaalde koopkracht, maar dat wordt goedgemaakt door de hogere verkoopprijzen. “De afgelopen jaren zijn we steeds met 20 tot 30 procent gegroeid en hebben we winst gemaakt, terwijl we niet zo goed waren in marketing. Door daar meer in te investeren, willen we dit jaar verdubbelen”, zegt Waagmeester, die niet wil zeggen hoe hoog zijn omzet is. Ongeveer 3 miljoen mensen hebben weleens gebruikgemaakt van Billink.