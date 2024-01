Boeing haalt megaorder binnen ondanks incident met deurpaneel

Vliegtuigbouwer Boeing heeft een megaorder binnen van de Indiase budgetmaatschappij Akasa Air. De luchtvaartmaatschappij heeft 150 toestellen besteld van de types 737 MAX 10 en MAX 8-200. Boeing kwam eerder deze maand nog in opspraak omdat een deurpaneel van een ander type 737 MAX-toestel in de lucht losraakte en het vliegtuig een noodlanding moest maken.

Dat incident gebeurde met een 737 MAX-9. Later werden ook losse bouten gevonden in de deurpanelen van andere toestellen van dit type. Akasa zei dat het vorige week een “grondige inspectie” deed naar al zijn 737 MAX-toestellen en dat daaruit geen “nadelige bevindingen” kwamen. De megaorder is volgens de budgetmaatschappij, die nog geen twee jaar geleden haar eerste commerciële vlucht uitvoerde, bewijs van haar “solide financiële basis”. In 2032 verwacht Akasa de nieuwe toestellen te krijgen.

Topman Dave Calhoun van Boeing gaf na het recente deurincident toe dat de productiefouten de schuld van de Amerikaanse vliegtuigbouwer zelf zijn. Hij beloofde dat het bedrijf “ervoor zou zorgen dat elk volgend vliegtuig dat de lucht in gaat, inderdaad veilig is”. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA is een onderzoek begonnen naar het incident en besloot 171 MAX-toestellen voorlopig aan de grond te houden. Ook houdt de FAA extra toezicht op de Boeing-fabrieken.