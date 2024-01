Cartier-eigenaar Richemont verkoopt meer tijdens feestdagen

Het Zwitserse luxeconcern Richemont, bekend van dure merken als Chloé en Cartier, heeft de verkopen zien stijgen tijdens het belangrijke feestdagenseizoen. Welvarende klanten bleven flink geld uitgeven aan sieraden en andere luxeproducten.

Richemont waarschuwde wel dat de groei in de hele luxesector een vertraging laat zien na de sterke verkopen die volgden na afloop van de coronapandemie. Ook wees het concern op de aanhoudende onzekere macro-economische en geopolitieke omstandigheden.

Het concern zag de verkopen in de drie maanden tot en met december met 8 procent stijgen tot 5,6 miljard euro, tegen constante wisselkoersen. De verkopen van de belangrijke juwelendivisie namen met 12 procent toe. De verkopen vielen daarmee hoger uit dan kenners hadden verwacht. Ten opzichte van de vorige twee kwartalen viel de omzetgroei wel terug. In de zes maanden tot en met september bedroeg de groei namelijk nog 12 procent.

In de regio Azië-Pacific namen de verkopen met 13 procent toe. De regio was daarmee goed voor het grootste deel van de omzet van Richemont. In China, Hongkong en Macau stegen de verkopen met een kwart. Bijna alle distributiekanalen lieten een omzetgroei zien, behalve het onlineverkoopkanaal, waar de omzet met 5 procent daalde.

Elders in de luxesector gaf het Britse modemerk Burberry vorige week nog een winstalarm na tegenvallende verkopen tijdens de decembermaand. Door de hoge inflatie en onzekere economie stond de verkoop van trenchcoats en kleding met het kenmerkende Burberry-ruitjesmotief onder druk.