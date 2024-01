Geen lege schappen in Nederlandse winkels door geweld in Rode Zee

Het geweld in de Rode Zee zorgt nog niet voor lege schappen in Nederlandse winkels, melden verschillende grote ketens. Omdat de Houthi’s uit Jemen geregeld vrachtschepen aanvallen, hebben grote rederijen als Maersk besloten om niet meer in de Rode Zee te varen. In plaats daarvan varen ze om via Kaap de Goede Hoop, waardoor goederen dagen langer onderweg zijn naar Europa.

Blokker laat weten dat nu wel de eerste vertragingen ontstaan in de leveringen aan zijn distributiecentrum in Geldermalsen. Die vertragingen lopen volgens een woordvoerster op tot twee weken. “Door op een slimme manier de voorraadlevels aan te passen kunnen we vertragingen in de DC-aanlevering opvangen zonder dat de klant hier last van heeft”, meldt ze.

Alle producten worden sinds corona ruim op tijd besteld, zodat de spullen op tijd in de winkels liggen, aldus een woordvoerster van Intratuin. “We hebben 75 procent van de voorjaarsorders al binnen. De rest komt ook op tijd.”

Bij elektronicaketen MediaMarkt hebben de spanningen in de Rode Zee ook nog weinig invloed op de winkels. “Er zit nog heel veel voorraad in de keten die al onderweg is of in distributiecentra of de winkels”, laat een woordvoerder weten. Hij merkt op dat de situatie in de Rode Zee wel gevolgen kan hebben voor de keten als het lang blijft duren. Ook HEMA, Action en Decathlon zeggen geen lege schappen te hebben door vrachtvervoerders die omvaren en daardoor langer onderweg zijn.

Een woordvoerder van IKEA meldt dat de situatie in de Rode Zee de beschikbaarheid van bepaalde producten kan beperken. De winkelketen zegt daarnaast de veiligheid van mensen het belangrijkst te vinden. “We zijn in nauw overleg met onze transportpartners om de veiligheid van de mensen die in de IKEA-waardeketen werken te garanderen en om alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om hen veilig te houden”, aldus de woordvoerder. Afgelopen maandag liet de winkelketen weten genoeg voorraden te hebben om zijn prijzen verder te verlagen, ondanks de problemen voor de wereldhandel door de situatie in de Rode Zee.