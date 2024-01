Noorse rechter zet streep door licenties drie olievelden Noordzee

De licenties voor drie olievelden in de Noordzee hadden niet goedgekeurd mogen worden door de Noorse staat. Dat heeft een rechtbank in Noorwegen donderdag bepaald in een zaak die was aangespannen door de Noorse afdeling van Greenpeace en milieuorganisatie Natur og Ungdom (Natuur en Jeugd).

Een van de velden was sinds oktober al in bedrijf. Dat gaat om Breidablikk, dat energieconcern Equinor uitbaat. Naar schatting zitten er zo’n 200 miljoen vaten olie in het veld. De andere velden, Tyrving en Yggdrasil, bevatten naar schatting 675 miljoen vaten en moesten in respectievelijk 2025 en 2027 operationeel zijn.

Maar daar gaat voorlopig dus een streep door. “Het is de staat verboden om nieuwe beslissingen te nemen” over de ontwikkeling van de drie velden. Eerst moet een definitieve beslissing komen over de geldigheid van de licenties, concludeerde de rechter.

“Ik ben bijzonder blij en opgelucht dat het Hof zo’n positieve en grondige uitspraak heeft gedaan”, reageert Frode Pleym, het hoofd van Greenpeace Noorwegen. “We verwachten dat alle verdere ontwikkelingen worden stopgezet.” Gytis Blaževičius, hoofd van Natur og Ungdom, noemt het een belangrijke overwinning. “We zijn blij dat de olie en het gas onaangeroerd in de grond zullen blijven, in plaats van de klimaatrampen verder te verergeren.”