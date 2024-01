Reuters: Reddit heeft plannen voor beursgang in maart

Het Amerikaanse socialemediaplatform Reddit heeft “gedetailleerde plannen” klaarliggen om in maart naar de beurs te gaan, meldt persbureau Reuters op basis van bronnen. Naar verwachting wordt de beursgang, waar het bedrijf al zo’n drie jaar naar streeft, eind februari aangekondigd.

Het zou de eerste beursgang zijn van een groot socialmediabedrijf sinds de beursnotering van Pinterest in 2019. Ook komt het op een moment dat bedrijven als Reddit zware concurrentie ondervinden van TikTok en Facebook als het gaat om advertentie-inkomsten.

De in San Francisco gevestigde onderneming werd tijdens een financieringsronde in 2021 gewaardeerd op ongeveer 10 miljard dollar, omgerekend 9,2 miljard euro op dit moment. Volgens Reuters wil Reddit ongeveer 10 procent van zijn aandelen verkopen tijdens de beursgang. Een woordvoerder van het bedrijf weigerde commentaar te geven.

Het berichtennetwerk kwam enkele jaren geleden in het nieuws door de zogeheten Reddit-rally. Groepen particuliere beleggers spoorden elkaar op Reddit toen massaal aan om geld te steken in op het oog onaantrekkelijke aandelen. Die aandelen, zoals GameStop, werden daardoor veel meer waard op de beurs. Een veelgenoemde reden voor die acties was om beleggingsfondsen die juist speculeerden op een koersdaling dwars te zitten.

Reddit kreeg vorig jaar augustus een boete van Rusland omdat het sociale medium geen content verwijderde met “nepinformatie” over de oorlog in Oekraïne. Volgens het staatspersbureau moest Reddit 2 miljoen roebel betalen aan Rusland, zo’n 18.500 euro.