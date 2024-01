Spirit Airlines opnieuw bij de verliezers op positief Wall Street

Spirit Airlines is donderdag in New York opnieuw lager geëindigd met een min van 7,2 procent. De afgelopen dagen heeft de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij al flink aan beurswaarde ingeleverd. Dinsdag maar liefst de helft, toen beleggers schrokken van het besluit van een rechter om de overname van Spirit Airlines door branchegenoot JetBlue Airways te blokkeren.

Eerder op de dag kelderde het aandeel nog ruim 30 procent, onder meer door een verkoopadvies van Citigroup. Verder meldde The Wall Street Journal dat Spirit Airlines de opties voor een reorganisatie onderzoekt. Op die manier zoekt de luchtvaartmaatschappij naar manieren om de schulden terug te dringen. Volgens de Amerikaanse krant zullen die volgend jaar namelijk toenemen tot ruim 1 miljard dollar.

De Dow-Jonesindex noteerde aan het einde van de handelsdag 0,5 procent hoger op 37.468,61 punten. De brede S&P 500 steeg 0,9 procent tot 4780,94 punten en techgraadmeter Nasdaq kreeg er 1,4 procent bij en sloot op 15.055,65 punten.

De relatief sterke winst van de Nasdaq kwam onder meer dankzij de chipbedrijven. Zo stegen Intel, Nvidia en AMD tot 1,9 procent. Aanleiding waren de beter dan verwachte resultaten van de Taiwanese chipproducent TSMC. Dat bedrijf profiteerde onder meer van de grote vraag naar chips voor toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). TSMC is bijvoorbeeld de belangrijkste leverancier van de AI-chips van Nvidia.

Birkenstock daalde 7,7 procent. Beleggers waren niet te spreken over het eerste kwartaalbericht sinds de beursgang van het Duitse sandalenmerk in oktober. Topman Oliver Reichert leek juist ingenomen met de prestaties en vooruitzichten van Birkenstock. Zo verwacht hij dat het bedrijf nog fors kan groeien en wil hij onder andere uitbreiden in landen als China en India.

Google-moeder Alphabet steeg 1,4 procent. Topman Sundar Pichai van Google waarschuwde dat er dit jaar meer banen zullen verdwijnen bij het internetconcern. Google ontsloeg eerder deze week al honderden werknemers van de afdeling die advertenties verkoopt en schrapte vorige week honderden banen bij zijn spraakgestuurde assistent, Fitbit, Pixel en Nest. Het techconcern wil bezuinigen om meer te kunnen investeren in AI.

De euro was 1,0869 dollar waard, gelijk aan de koers bij het slot van de beurzen in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 2,1 procent duurder en kostte 74,06 dollar. Brentolie steeg 1,4 procent in prijs en kostte 79,00 dollar per vat.