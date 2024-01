AEX koerst af op hoger begin, focus blijft op chipsector

De AEX-index op het Damrak koerst vrijdag af op een positief begin van de laatste handelsdag van de week. De chipbedrijven blijven daarbij in de belangstelling staan na de forse koerswinsten een dag eerder. Zo gingen ASMI, Besi en ASML donderdag in Amsterdam met winsten tot 7,7 procent de handel uit.

Ook de grote Amerikaanse chipbedrijven Intel, Nvidia en AMD stegen op Wall Street en hielpen de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq aan een slotwinst van 1,4 procent. Beleggers reageerden verheugd op de beter dan verwachte resultaten en vooruitzichten van de Taiwanese chipproducent TSMC. Dat bedrijf profiteerde onder meer van de grote vraag naar chips voor toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI).

TSMC zette vrijdag de opmars voort op de beurs in Taipei en steeg 6,5 procent. In New York, waar het bedrijf ook een beursnotering heeft, sloot het aandeel donderdag al bijna 10 procent hoger.

De Aziatische aandelenmarkten lieten vrijdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio ging 1,4 procent hoger het weekeinde in onder aanvoering van de Japanse chipbedrijven. Ook bleek dat de inflatie in Japan in december is afgekoeld tot het laagste niveau sinds juni 2022. Dat voedde de hoop dat de Bank of Japan volgende week bij de rentevergadering het zeer ruime stimuleringsbeleid onveranderd laat. De beurzen in Hongkong en Shanghai verloren 0,9 en 0,4 procent door de aanhoudende zorgen over het economische herstel in China.

Bij de middelgrote bedrijven op het Damrak zal Corbion mogelijk tegenwind ondervinden van een adviesverlaging. Het speciaalchemiebedrijf werd door de kenners van ING op de verkooplijst gezet.

Ten Cate Investeringsmaatschappij liet weten Hydratec volledig te willen overnemen voor 142,50 euro per aandeel. Het bod ligt dik 52 procent boven de slotkoers van Hydratec van donderdag. Het investeringsbedrijf van de familie Ten Cate heeft al een belang van zo’n 69 procent in de leverancier van industriële systemen en kunststof onderdelen. Na de overname zal Hydratec van de Amsterdamse beurs verdwijnen.

In Frankfurt gaat de aandacht uit naar BASF. Het Duitse chemieconcern kampte afgelopen jaar met hogere energiekosten en een lagere vraag naar zijn producten en zag het jaarresultaat flink dalen.

De euro was 1,0877 dollar waard, tegen 1,0869 dollar een dag eerder. Amerikaanse olie werd 0,2 procent duurder en kostte 74,19 dollar per vat. Een vat Brentolie daalde een fractie in prijs tot 79,08 dollar.