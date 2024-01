Congres VS onderzoekt Chinese activiteiten industrieconcern ABB

Het Amerikaanse Congres houdt de activiteiten van de Zweeds-Zwitserse ingenieursgroep ABB in China nauwlettend in de gaten. Zo hebben twee commissies van het Huis van Afgevaardigden, die zich bezighouden met het onderzoeken van de risico’s en veiligheidsbedreigingen met betrekking tot China, deze week een brief gestuurd naar ABB.

In de brief werden de leidinggevenden van ABB uitgenodigd voor openbare hoorzittingen om de relatie van het bedrijf met een Chinees staatsbedrijf te verduidelijken. Die relatie heeft volgens de commissies namelijk “aanzienlijke zorgen” opgeroepen. ABB, dat vooral actief is in producten voor transport van elektriciteit en industriële robots, bevestigde de brief te hebben ontvangen en de zaak serieus te nemen.

In de brief worden zorgen geuit over de installatie van apparatuur en technologie van ABB door het Chinese staatsbedrijf Shanghai Shenhua Heavy Industries (ZPMC) op hijskranen bestemd voor Amerikaanse zeehavens. De commissies hebben ABB gevraagd om uitleg te geven over de relatie met ZPMC en over het werk van ABB voor de Amerikaanse defensie-, inlichtingen- en nationale veiligheidsdiensten om te onderzoeken of er sprake is van een belangenconflict. Hoewel ABB vorig jaar al documenten heeft verstrekt om de verzoeken te beantwoorden, zijn volgens de commissies veel belangrijke vragen onbeantwoord gebleven.