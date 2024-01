Deutsche Bahn doet nieuw cao-bod aan machinistenvakbond

Deutsche Bahn heeft de machinistenvakbond GDL een nieuw bod gedaan om verdere stakingen op het spoor de komende weken te voorkomen. De Duitse spoorwegmaatschappij legt de vakbond onder meer voor dat machinisten en conducteurs mogen kiezen voor een andere indeling van de werktijden. De GDL gaat het nieuwe cao-bod onderzoeken, maakte de vakbond vrijdag bekend.

In het nieuwe aanbod van de Duitse spoorwegmaatschappij staat dat machinisten en conducteurs vanaf 2026 kunnen kiezen voor een uur minder werken tegen een volledig loon. Wie dat niet wil, krijgt 2,7 procent extra betaald. Ook stelt Deutsche Bahn loonsverhogingen per augustus van dit jaar en april 2025 voor, plus een compensatie voor de hoge inflatie.

Het slepende conflict tussen Deutsche Bahn en de spoorwegvakbond begon begin november. De partijen kwamen er tijdens de onderhandelingen samen niet uit en daarom heeft het treinpersoneel in Duitsland de afgelopen maanden drie keer gestaakt, met steeds grote verstoringen op het Duitse spoor tot gevolg.