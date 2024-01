Ford verlaagt productie elektrische pick-uptruck in VS

Autofabrikant Ford schaalt de productie van zijn elektrische pick-uptruck F-150 Lightning terug in de Verenigde Staten. Het Amerikaanse concern doet dit naar eigen zeggen om een “optimale balans” te bereiken tussen productie, omzetgroei en winstgevendheid. Ford denkt dat de verkopen van elektrische auto’s dit jaar minder hard stijgen dan eerder verwacht.

De Lightning F-15 was vorig jaar de best verkochte elektrische pick-uptruck in de Verenigde Staten. Ford is naar eigen zeggen het op een na populairste merk voor elektrische auto’s in de VS, na marktleider Tesla.

Het verminderen van het aantal shifts bij de fabriek voor elektrische auto’s in Dearborn raakt ongeveer 1400 banen. Tegelijkertijd gaat Ford de productie van zijn op benzine rijdende Brono, Bronco Raptor, Ranger en Ranger Raptor opvoeren. Dat levert naar verwachting 900 nieuwe banen op.