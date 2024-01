ING bij winnaars op beurs ondanks klimaatzaak tegen bank

ING is vrijdag met winst de handel uitgegaan op de beurs in Amsterdam, ondanks een aankondiging van een rechtszaak door Milieudefensie tegen de Nederlandse bank. De milieuorganisatie, die eerder succes behaalde in een klimaatzaak tegen Shell, wil via de rechter afdwingen dat ING de samenwerking met vervuilende bedrijven stopt. Het aandeel sloot 0,4 procent hoger.

ING blijft geloven in de eigen klimaataanpak. “Als het nodig is, zullen we uiteraard voor de rechter verschijnen”, verklaarde het financiële concern. Tegelijkertijd benadrukte ING dat duurzaamheid al deel uitmaakt van de eigen strategie. Zo kondigde de bank vorige maand nog aan tegen 2040 te stoppen met het financieren van de exploratie en productie van olie en gas.

Nadat het nieuws over de klimaatzaak naar buiten was gekomen, liep de dagwinst van het aandeel wel wat terug. Even later veerde de koers echter weer iets op. ING maakte vrijdagmiddag ook plannen bekend om minder afhankelijk te worden van rente-inkomsten, en de inkomsten uit provisies te willen verhogen. Beleggers konden daar ook op reageren.

“Ongeveer 80 procent van onze inkomsten is rentegebonden, wat ook voor Europese begrippen erg hoog is”, zei topman Steven van Rijswijk in een vrijdag gepubliceerd interview met persbureau Bloomberg op de bijeenkomst van het World Economic Forum (WEF) in Davos. “We moeten diversifiëren.” Andere Europese banken zeiden eerder ook al stappen daartoe te ondernemen, omdat ze er rekening mee houden dat de flink gestegen rente weer gaat dalen.

De stemming op Europese beurzen was vrijdag gemengd. De AEX-index in Amsterdam ging 0,1 procent hoger de handel uit op 778,89 punten. De Midkap, de graadmeter voor de middelgrote fondsen, ging wel omlaag, met 0,8 procent naar 874,98 punten. In de Midkap kelderde Corbion meer dan 10 procent na een adviesverlaging. Het speciaalchemiebedrijf werd door analisten van ING op de verkooplijst gezet.

In Frankfurt en Parijs zakten de belangrijkste beursindexen tot 0,4 procent, de graadmeter in Londen eindigde juist licht in de plus. De euro was eind van de beursdag daarnaast 1,0887 dollar waard, tegen 1,0869 dollar een dag eerder. Verder gingen de olieprijzen wat omlaag. Amerikaanse olie werd 0,7 procent goedkoper en kostte 73,61 dollar per vat. Een vat Brentolie daalde 0,6 procent in prijs tot 78,64 dollar.