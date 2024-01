JPMorgan-topman strijkt ruim 33 miljoen op in recordjaar bank

De topman van de Amerikaanse bank JPMorgan heeft zijn beloning in het recordjaar van de bank zien stijgen tot omgerekend ruim 33 miljoen euro. Het standaardsalaris van de 67-jarige Jamie Dimon bedraagt een kleine 1,4 miljoen euro, door prestatiegerelateerde bonussen kon de miljardair nog eens zo’n 32 miljoen euro bijschrijven. Dat is een stijging van 4,3 procent vergeleken met een jaar eerder, blijkt uit een toelichting van de bank.

Ook topbestuurders Daniel Pinto (27,6 miljoen dollar) en Mary Erdoes (24,8 miljoen dollar) konden voor hun werk bij de zakenbank rekenen op riante beloningen. JPMorgan maakte vorige week bekend afgelopen jaar de hoogste winst ooit te hebben geboekt in de geschiedenis van Amerikaanse banken. Onder aan de streep bleef zo’n 46 miljard euro over, 32 procent meer dan een jaar eerder.

Dimon heeft eerder meerdere keren deels grappend gezegd dat hij nog zeker vijf jaar wil aanblijven. In 2021 zette JPMorgan dat om in een bonusvooruitzicht, van nog eens ruim 50 miljoen dollar als Dimon tot minstens 2026 zou blijven. De Amerikaan is regelmatig de bestbetaalde bankier van het land.

Het in New York gevestigde JPMorgan vindt elke aan Dimon bestede dollar het geld waard, blijkt uit een toelichting op zijn jaarbeloning. “Het bedrijf verkeert in de ongekend gelukkige positie om geleid te worden door zo’n zeer getalenteerde en ervaren bestuurder die het bedrijf blijvend laat groeien, de leidende positie in de markt handhaaft, de reputatie versterkt, investeert in kansen voor de toekomst, diversiteit en bevordert, risico’s beheert en geweldige leiders ontwikkelt, terwijl hij ook zijn focus op de klanten van de bank handhaaft.”