Krant: voortbestaan Amerikaans blad Sports Illustrated in gevaar

Het Amerikaanse sportblad Sports Illustrated, onder meer bekend van zijn jaarlijkse zwemkledingnummer met modellen en sportsterren, zit in flinke problemen. Een groot deel van het personeel, mogelijk zelfs alle resterende redacteuren, heeft vrijdag een ontslagaanzegging gekregen, meldt The Washington Post. Volgens de krant is het voortbestaan van het tijdschrift in gevaar als gevolg van een deal die eerder door de eigenaar werd gesloten.

Sports Illustrated is sinds 2019 in handen van de Authentic Brands Group. Maar dat bedrijf had de publicatierechten verkocht aan een bedrijf genaamd Arena Group. Die onderneming kan de financiële kant van de deal evenwel niet meer nakomen. Daarom heeft de eigenaar de publicatierechten voor Sports Illustrated ingetrokken.

Volgens The Washington Post ziet het ernaar uit dat al het personeel van het blad wordt ontslagen. Voor veel werknemers is meteen al geen werk meer, maar er zouden ook medewerkers zijn waarvoor nog een opzegtermijn geldt.