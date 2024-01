Marel stijgt op positief Damrak na hoger overnamebod

Marel behoorde vrijdag tot de grote winnaars op de Amsterdamse beurs. De IJslandse slachtmachinemaker is na een nieuw overnamebod door John Bean Technologies (JBT) wel bereid om verder in gesprek te gaan met zijn Amerikaanse branchegenoot. JBT heeft nu zo’n 3,5 miljard euro over voor Marel, dat ook grote vestigingen in Nederland heeft. Het aandeel werd 5,5 procent hoger gezet.

De stemming op de Europese beurzen was opnieuw positief, na de stevige koerswinsten een dag eerder. De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,6 procent hoger op 783,19 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 883,60 punten. Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,8 procent. Donderdag gingen de Europese beursgraadmeters al tot 1,1 procent omhoog.

Voedings- en gezondheidsbedrijf DSM-Firmenich was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 3 procent. Betaalbedrijf Adyen voerde de schaarse dalers aan met een min van 0,7 procent.

Ook de chipbedrijven bleven in de belangstelling staan na de forse koerswinsten een dag eerder. Besi en ASML wonnen tot 1,2 procent. ASMI (min 0,4 procent) deed wel een stapje terug. Donderdag stegen de Nederlandse chipbedrijven nog tot 7,7 procent dankzij beter dan verwachte resultaten en vooruitzichten van de Taiwanese chipproducent TSMC. Dat bedrijf profiteerde van de grote vraag naar chips voor toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI).

TSMC zette vrijdag de opmars voort op de beurs in Taipei en steeg 6,5 procent. In New York, waar het bedrijf ook een beursnotering heeft, sloot het aandeel donderdag al bijna 10 procent hoger.

Verder was er in Amsterdam overnamenieuws rond Hydratec. Ten Cate Investeringsmaatschappij wil de leverancier van industriële systemen en kunststof onderdelen volledig overnemen voor 142,50 euro per aandeel. Het bod ligt dik 52 procent boven de slotkoers van Hydratec van donderdag. Het investeringsbedrijf van de familie Ten Cate heeft al een belang van zo’n 69 procent in Hydratec, dat na de overname van de Amsterdamse beurs zal verdwijnen. Van Hydratec was nog geen openingskoers bekend.

In de MidKap stond Corbion (min 6,8 procent) onderaan na een adviesverlaging. Het speciaalchemiebedrijf werd door de kenners van ING op de verkooplijst gezet. Fitnessketen Basic-Fit ging op kop met een plus van 3,5 procent.

De euro was 1,0872 dollar waard, tegen 1,0869 dollar een dag eerder. Amerikaanse olie werd 0,2 procent duurder en kostte 74,19 dollar per vat. Een vat Brentolie klom 0,1 procent in prijs tot 79,14 dollar.