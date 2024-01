Merendeel van de ondernemers is onverzekerd bij ziekte

Het grootste deel van de Nederlandse ondernemers is niet verzekerd tegen inkomensverlies bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Ook kan 52 procent het niet langer dan drie maanden uithouden zonder inkomen. Dat staat in de Kleinbedrijf (KB) Index, een onderzoek van de Hogeschool Utrecht, microfinancier Qredits en ondernemersvereniging Ondernemend Nederland (ONL).

Het gaat volgens het onderzoek om meer dan een miljoen Nederlanders die onverzekerd zijn bij ziekte. Ondernemers zijn daarnaast financieel nog kwetsbaarder, omdat meer dan de helft zichzelf een loon uitkeert dat onder het minimumloon ligt. “Dit wordt verergerd door het feit dat velen onvoldoende reserves hebben om langer dan drie maanden te overbruggen. Het partnerinkomen is bij de meerderheid van de ondernemers onvoldoende om op terug te vallen”, volgens de KB Index.

Ondernemers maken onvoldoende gebruik van toeslagen, zien de onderzoekers. In veel gevallen denken ondernemers dat ze niet in aanmerking komen voor toeslagen. Dat komt volgens de Kleinbedrijf Index door onwetendheid en ondernemers die denken dat hun inkomen te hoog is. Brancheorganisaties, werkgeversverenigingen en de Belastingdienst zouden ondernemers beter moeten informeren over toeslagen, vinden de partijen.

Wel is er een stijgende lijn in de bedrijfsresultaten. Het ondernemersvertrouwen neemt toe en het aantal ondernemers dat verwacht de zaak binnen een half jaar te moeten sluiten, daalt. Ook groeien steeds meer bedrijven, waarbij vooral starters en ondernemers met personeel de wind mee hebben.