Modeketen Zara keert terug naar Venezuela, nu het weer wat beter gaat met de economie van het Zuid-Amerikaanse land. Volgens Zara’s moederbedrijf Inditex zal de lokale franchisenemer Grupo Futura vóór juli zijn eerste verkooppunt in een luxe winkelcentrum in Caracas weer in bedrijf hebben. Het is de bedoeling dat de keten zich daarna weer geleidelijk kan uitbreiden.

Zara sloot in 2021 nog de deuren in Venezuela, nadat de consumentenuitgaven in Venezuela hard waren teruggelopen als gevolg van jarenlange hyperinflatie. Ook Bershka en Pull & Bear, eveneens ketens van Inditex, verlieten toen het land.

De terugkeer van Zara komt op een moment dat de aankopen van de Venezolanen zich langzaam herstellen. Aan de forse inflatie is een einde gekomen en de investeringen in het land trekken ook weer aan. Dat laatste is een gevolg van een versoepeling van de Amerikaanse sancties tegen Venezuela.

Daartoe toonden de Verenigde Staten zich in oktober vorig jaar bereidt, nadat de Venezolaanse regering nieuwe verkiezingen had aangekondigd. Die moeten dit jaar plaatsvinden. Door Venezuela waren ook beloftes gedaan over de vrijlating van gedetineerde Amerikaanse staatsburgers en Venezolaanse politieke gevangenen.