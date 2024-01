Philips begint zaak tegen start-up om gelijkenissen tandenborstel

Philips is een rechtszaak begonnen tegen de start-up Boombrush omdat zijn elektrische tandenborstel te veel zou lijken op de Sonicare DiamondClean-tandenborstel van het zorgtechnologieconcern. Philips beschuldigt Boombrush ervan inbreuk te maken op het modelrecht van Philips, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving in De Telegraaf.

De start-up uit Rotterdam concurreert volgens Philips op een oneerlijke manier door inbreuk te maken op deze vorm van intellectueel eigendom. De dagvaarding is ingediend bij de rechtbank in Den Haag.

De woordvoerder stelt dat Philips sinds 2020 meerdere keren met Boombrush heeft gesproken over de gelijkenissen van de twee tandenborstels in het ontwerp, “om gezamenlijk tot een oplossing te komen”, aldus de zegsman. Dat is niet gelukt, voegt hij daaraan toe.

Boombrush-topman Steven Koopmans spreekt in De Telegraaf de aantijgingen tegen.