Slachtmachinemaker Marel nu wel in gesprek over overname door JBT

De IJslandse slachtmachinemaker Marel is na een nieuw overnamebod door John Bean Technologies (JBT) wel bereid om verder in gesprek te gaan met zijn Amerikaanse branchegenoot. JBT heeft zo’n 3,5 miljard euro over voor Marel, dat ook grote vestigingen in Nederland heeft. De bedrijven mikken op een overnameovereenkomst dat nog dit kwartaal rond moet zijn.

Twee eerdere biedingen van JBT wees Marel nog af, maar nu onderhandelen bestuursleden van de twee bedrijven verder over een samenvoeging. Daarbij speelt mee dat de grootste aandeelhouder van Marel al heeft toegezegd zijn belang van bijna 25 procent te verkopen aan JBT. Dat de gesprekken nu veel verder gevorderd zijn dan na de eerdere biedingen, blijkt ook uit het boekenonderzoek dat beide bedrijven nu bij elkaar doen.

JBT denkt dat de combinatie met Marel kostenvoordelen oplevert. Ook zou het fusiebedrijf klanten een breder aanbod van machines en systemen voor de voedingsmiddelenindustrie kunnen aanbieden, wat voor concurrentievoordelen zorgt.

Marel is met zo’n 8000 medewerkers actief in meer dan dertig landen. Ongeveer een derde van het personeel werkt in Nederland, bij vestigingen in Boxmeer, Lichtenvoorde en Dongen.