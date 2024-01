Stakingen bij melkpoederconcern Ausnutria na reorganisatie

Werknemers van melkpoederbedrijf Ausnutria leggen maandag in Leeuwarden en Heerenveen het werk neer, hebben vakbonden FNV en CNV aangekondigd. Volgens de bonden is het personeel boos over een reorganisatie die 121 van circa 900 banen in Nederland kost.

Ausnutria houdt zich bezig met het produceren van baby- en kindervoeding en is vooral actief op de Chinese markt. Daar nemen de verkopen af en daarom zouden er op de locaties in Ommen, Kampen en Leeuwarden banen moeten verdwijnen. FNV en CNV rekenen op enkele honderden stakers. Vakbondsleden in de fabrieken in Kampen en Ommen worden begin volgende week ook nog opgeroepen om te staken.

De bonden zijn vooral verbolgen over de manier waarop het bedrijf omgaat met de werknemers die hun baan verliezen. Ze eisen een hogere ontslagvergoeding voor de werknemers. Ausnutria zou nu 0,6 maandinkomen per gewerkt dienstjaar bieden. CNV-bestuurder Rick Pellis noemt dat “heel erg mager”. “Wij hebben als vakbonden een ultimatum neergelegd bij Ausnutria waarin wij dezelfde ontslagvergoeding eisen als wij destijds met Friesland Campina hebben afgesloten”, aldus de vakbondsbestuurder. Bij Friesland Campina kreeg iedereen onder de veertig voor elk gewerkt dienstjaar een maandloon, boven de veertig was dat anderhalf maandloon per gewerkt jaar.

Ausnutria “betreurt” dat er volgende week gestaakt zal worden. “Hoewel wij het stakingsrecht uiteraard respecteren, doen wij een beroep op de vakbonden om de stakingen op een verantwoorde manier te laten verlopen”, zegt het bedrijf in een verklaring. Daarmee doelt het op het zoveel mogelijk voorkomen van verspilling. “Het op meerdere productielocaties tegelijkertijd staken, brengt het risico met zich mee dat wij grote hoeveelheden melk en/of wei moeten laten vernietigen. In een wereld waar voedselverspilling een centraal thema is, is dit ethisch onaanvaardbaar”, stelt het concern.

Bij de reorganisatie verdwijnt de fabriek in Ommen en wordt de productie verplaatst naar een fabriek in Heerenveen, waardoor voor 69 vaste werknemers collectief ontslag is aangevraagd. Ook in Kampen en Leeuwarden verliezen tientallen werknemers hun baan en er worden volgens de bonden zo’n dertig vacatures niet meer ingevuld.